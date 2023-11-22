В Москве арестовали студента, обвиняемого в прохождении обучения терроризму

Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и постановил до 21 января поместить под стражу 22-летнего студента Ибрагима Оруджева. Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, ему инкриминируют прохождение обучения терроризму (ст. 205.3 УК). Дело возбудили накануне.

По версии следствия, на которую ссылается "Медиазона"*, одна из ноябрьских прогулок Оруджева по Москве имела целью изучение местности рядом со зданием военкомата для его последующего поджога.

Сам фигурант, учащийся в Белгородском государственном университете, и его адвокат этот мотив категорически отрицают. На прошлой неделе Оруджева отправили в спецприемник по протоколу о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру