Бастрыкин хочет забрать у МВД дело о нападении мигрантов на пожилую петербурженку

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался делом о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК), возбужденном полицией из-за уличного нападения двоих граждан Узбекистана на 84-летнюю женщину в Петербурге.

Глава ведомства поручил своим подчиненным в регионе поспособствовать передаче дела в ведение СК и представить доклад.

Ранее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщило, что инцидент случился на улице Пионерстроя в Красносельском районе. Полицейские получили тревожный сигнал накануне около десяти вечера.

Пенсионерка лишилась пяти тысяч рублей. По горячим следам, на той же улице силовикам удалось задержать двух мигрантов из ближнего зарубежья. Одному из них 44, другому 46 лет. Оба находились в нетрезвом виде.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте