Под патронажем Общественной палаты около 200 семей, покинувших зону СВО

Член Общественной палаты Ирина Артюхова сообщила, что с 2022 года под патронажем организации находится около 200 семей, уехавших из зоны специальной военной операции. Об этом она рассказала на пресс-конференции "Интерфакса" 23 ноября.

- Кто-то из них возвращается, кто-то из них переезжает в другой регион. <...> Осуществляем в том числе работу по адаптации, по социальной адаптации, по оказанию всесторонней помощи таким семьям, - сказала Артюхова.

Она добавила, что официально Петербург не принимает эвакуированных жителей территорий, затронутых СВО: нет инфраструктуры и пунктов временного размещения. Если такие люди и прибывают в город, то статистику ведут исполнительные органы власти, сообщила член палаты. По ее словам, Общественная палата такую статистику вести не может.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции "Интерфакс"