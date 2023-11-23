Сотрудник ВГТРК скончался после атаки украинского дрона

Последствия ранения, полученного в Запорожской области 37-летним сотрудником ВГТРК Борисом Максудовым, оказались тяжелее, чем предполагалось изначально. Россиянин скончался, о чем сообщил в своем Telegram-канале ведущий Владимир Соловьев. В памяти последнего погибший телевизионщик остался тем, кто занят исключительно правдивым изложением событий.

"Героизм Бориса не будет забыт", - добавил Соловьев, пообещав помочь семье коллеги.

Накануне Минобороны сообщало о том, что вместе со съемочной группой корреспондент был атакован украинским дроном.

Фото: ЗАКС.Ру