ОП Петербурга планирует подготовить по два наблюдателя на УИК на выборах 2024 года

Член Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников рассказал на пресс-конференции "Интерфакса" 23 ноября о подготовке организации к выборам 2024 года. Он напомнил, что весной будущего года россияне должны выбрать президента, а осенью в Петербурге пройдет голосование за губернатора и муниципальных депутатов.

Общественная палата регулярно к выборам готовит наблюдателей. Член палаты предположил, что голосование в 2014 году пройдет в один день. Организация хочет набрать по два наблюдателя на один избирательный участок, рассказал Солонников. Он пояснил, что это поможет людям сменять друг друга в течение дня выборов.

- Будет обучение, будут тренинги, будем рассказывать о законодательстве, о правах, об обязанностях, будут контакты с городской избирательной комиссией, с ТИКами - всё это будем делать, всё это будет организованно, - сказал Солонников.

По его словам, эта работа начнется, когда объявят выборы. Президентское голосование должны назначить в начале декабря.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции "Интерфакс"