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Новости 11:13

ОП Петербурга планирует подготовить по два наблюдателя на УИК на выборах 2024 года

фото ЗакС политика ОП Петербурга планирует подготовить по два наблюдателя на УИК на выборах 2024 года

Член Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников рассказал на пресс-конференции "Интерфакса" 23 ноября о подготовке организации к выборам 2024 года. Он напомнил, что весной будущего года россияне должны выбрать президента, а осенью в Петербурге пройдет голосование за губернатора и муниципальных депутатов.

Общественная палата регулярно к выборам готовит наблюдателей. Член палаты предположил, что голосование в 2014 году пройдет в один день. Организация хочет набрать по два наблюдателя на один избирательный участок, рассказал Солонников. Он пояснил, что это поможет людям сменять друг друга в течение дня выборов.

- Будет обучение, будут тренинги, будем рассказывать о законодательстве, о правах, об обязанностях, будут контакты с городской избирательной комиссией, с ТИКами - всё это будем делать, всё это будет организованно, - сказал Солонников.

По его словам, эта работа начнется, когда объявят выборы. Президентское голосование должны назначить в начале декабря. 

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции "Интерфакс"


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