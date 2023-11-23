Бывшего мундепа из Кронштадта сняли с должности главы ТИК № 61

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 23 ноября освободила от должности председателя территориального избиркома № 61 Михаила Гайдеека, назначенного в комиссию от "Единой России". Ранее Гайдеек был депутатом МО "Кронштадт" пятого созыва и числился в ИКМО "Светлановское".

На заседании Горизбиркома сообщили, что Гайдеек покидает пост на основании личного заявления. Осуществлять полномочия главы будет его заместитель Роман Серов. Это необходимо, чтобы хозяйственная деятельность ТИК не прерывалась.

Гайдеек был одним из самых молодых мундепов Петербурга. В 2014 году он избирался в совет МО "Город Кронштадт". На тот момент ему было 23 года. До конца созыва он не досидел и сложил полномочия в апреле 2019 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру