Петербургское отделение "Единой России" в III квартале 2023 года получило 23 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 23 ноября озвучила данные о финансовой отчетности городских отделений партий за третий квартал 2023 года. Всего партиям перевели 33,2 млн рублей, а их расходы составили 29,1 млн рублей. В лидерах традиционно оказалась "Единая Россия".

Петербургское отделение "Единой России" получило в третьем квартале 23 млн рублей. На втором месте КПРФ - 5 млн рублей, "Справедливая Россия - За правду" - 3 млн рублей. Остальные партии, представленные в городском парламенте, получили за третий квартал меньше одного миллиона рублей. "Новые люди" сообщили о поступлениях в размере 680 тысяч рублей, ЛДПР - 547 тысяч рублей, а "Яблоко" - всего 340 тысяч рублей.

Доходы Партии Роста в третьем квартале составили 6,7 тысяч рублей, а у "Родины" - лишь 540 рублей.

Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа уточнил, что 95,5% средств поступили от "федеральных" отделений партий. Членские взносы составили всего 1,4 млн рублей. В качестве пожертвований партии получили лишь 8 тысяч рублей. Из 25 зарегистрированных в городе партий "нулевой" баланс оказался у 17 отделений.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру