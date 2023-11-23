Завершено строительство сетевой инфраструктуры на "СКА-Арене"

На "СКА-Арене" завершили строительство сетевой инфраструктуры, об этом 23 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина.

По словам Казарина, для Петербурга важно создать комфортные условия для посетителей "СКА Арены". Он отметил, что это работает не только в отношении тех, кто придет на мероприятия на стадион, но и в принципе в Петербурге научились качественно проводить крупные мероприятия, вспомнив чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Строительство сетевой инфраструктуры длилось больше года. Она спрятана и смонтирована без нарушения общего дизайна комплекса. Всего на стадионе будет работать 500 маленьких антенн для бесперебойной передачи данных.

Фото: Госстройнадзор Петербурга