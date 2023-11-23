В Петербурге возраст первородящих женщин приближается к 38-39 годам

Заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова Виталий Беженарь сообщил, что возраст первородящих женщин в Петербурге приближается к 38-39 годам. Об этом он сказал на пресс-конференции ТАСС 23 ноября.

С демографической точки зрения - это вполне молодые женщины, отметил Беженаль. При этом, по его словам, к этому возрасту у женщин уже накапливаются определенные проблемы со здоровьем:

- Конечно, она уже представляет из себя контингент с определенным повышенным риском во время беременности, и для самой женщины, и для будущего ребенка.

Поэтому в России и в Петербурге создана система мониторинга за беременностью, рассказал Беженарь. Она состоит из трех уровней, когда идет наблюдение за ходом беременности и предоставление различной медицинской помощи, уточнил завкафедрой акушерства. Он добавил, что такая система помогает как добиться хороших результатов по эффективному родовспоможению, так и по появлению на свет максимально здоровых и доношенных детей.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции ТАСС