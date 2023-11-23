Комблаг Петербурга отчитался о борьбе с "первым хорошим пушистым снегом"

Чиновники Смольного охарактеризовали установившуюся 23 ноября погоду как "первый хороший пушистый в этом году снег". По сведениям комитета по благоустройству, он начался в три часа ночи и пока не собирается прекращаться.

Комитет видит своей задачей минимизацию пробок и сохранение условий для свободного передвижения пешеходов. Его подведомственные предприятия перешли на усиленный режим работы.

Горожан предупреждают о том, что им придется потерпеть, поскольку одномоментно убрать такое количество снега отовсюду невозможно. В решении задачи в четверг участвуют 916 дворников и 782 спецмашины.

Фото: ЗАКС.Ру