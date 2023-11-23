Финские предприниматели не понесут больших потерь от закрытия КПП на границе с Россией

На финские компании скажется закрытие пограничных переходов на границе с Россией, так как возникнут проблемы с логистикой и сроками доставки грузов, об этом 23 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова руководителя ассоциации финских предпринимателей Паси Торопайнена.

Однако, как отметил Торопайнен, закрытие границ коснется только отдельных компаний, но массовой проблемы для финского бизнеса не ожидается.

Он также заявил, что некоторым предпринимателям российского происхождения, которые работали в Финляндии и не получили гражданство, возможно, придется вернуться в Россию.

Кроме этого, по его словам, товарооборот между Финляндией и Россией давно почти равен нулю. Его снижение началось в 2014 году, а в 2020 году он практически обнулился.

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