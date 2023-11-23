В Петербурге введут новые социальные выплаты для приемных семей

Губернатор Петербурга Александр Беглов 23 ноября встретился в здании Смольного с женщинами, воспитывающими сирот, передает пресс-служба городского правительства. Приглашенные петербурженки попросили внедрить механизм дополнительной подготовки детей из приемных семей для поступления в колледжи. Беглов одобрил идею, добавив со своей стороны, что такие семьи нуждаются в дополнительной психологической поддержке.

Губернатор также предложил ввести выплаты, адресованные тем семьям, в которых воспитываются приемные дети с ограниченными возможностями, приемные дети старше десяти лет и приемные дети, имеющие братьев и сестер. Прорабатывать механизм выплат поручили комитету по социальной политике.

Приглашенным матерям вручили различные подарки.

фото: gov.spb.ru