Директор Эрмитажа считает, что "скифское золото" нужно передать в музеи Крыма

Решение Верховного суда Нидерландов о передаче так называемой скифской коллекции Украине нашел несправедливым директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его мнению, место этим ценностям — в Крыму, где они и располагались до присоединения полуострова к России.

"Вещи должны находиться в своих музеях, это справедливо. Несправедливые решения бывают, но история обычно их исправляет", - произнес Пиотровский на пресс-конференции, организованной "Интерфаксом".

Он пояснил, что обсуждаемые артефакты "происходят из крымских музеев, они найдены на местах этих музеев, они были в этих музеях". При этом как такового скифского золота, по оценке директора "Эрмитажа", совсем немного.

Напомним, что путешествие спорной коллекции по Европе датируется 2013-м и началом 2014 годов. Пока ценности находились за пределами крымских музеев, полуостров сменил юрисдикцию.

фото: kremlin.ru