В Ленобласти МРОТ повысят на 18,5%

Администрация Ленинградской области, Ленинградская федерация профсоюзов и Союз промышленников и предпринимателей подписали соглашение о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) на 2024 год, об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Теперь МРОТ в 2024 году составит 20 125 рублей. Это на 18,5% больше, чем оплата труда, установленная в 2023 году.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что региональный МРОТ по трехстороннему соглашению с 2008 года превышает федеральный.

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