ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:59

Псковской области выделили более миллиарда рублей на строительство школ

фото ЗакС политика Псковской области выделили более миллиарда рублей на строительство школ

Правительство РФ выделило Псковской области субсидию, превышающую миллиард рублей. Деньги направлены на завершение строительства образовательных учреждений, а также проектирование и строительство новых школ.

Из полученного транша 285 млн рублей пойдет на разработку проектно-сметной документации для возведения школы, в которой будут учиться особо одаренные дети. Ее точную локацию пресс-служба региональной администрации не называет.

Оставшиеся 800 млн рублей потратят на достройку новых школьных зданий в Пыталовском и Гдовском районах области. В эту сумму также включили расходы на пристройку к школе в Себежском районе.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама