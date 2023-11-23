Псковской области выделили более миллиарда рублей на строительство школ

Правительство РФ выделило Псковской области субсидию, превышающую миллиард рублей. Деньги направлены на завершение строительства образовательных учреждений, а также проектирование и строительство новых школ.

Из полученного транша 285 млн рублей пойдет на разработку проектно-сметной документации для возведения школы, в которой будут учиться особо одаренные дети. Ее точную локацию пресс-служба региональной администрации не называет.

Оставшиеся 800 млн рублей потратят на достройку новых школьных зданий в Пыталовском и Гдовском районах области. В эту сумму также включили расходы на пристройку к школе в Себежском районе.

Фото: ЗАКС.Ру