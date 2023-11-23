Специальная координационная группа в ЗакСе будет следить за розничными ценами

При петербургском парламенте начнет действовать координационная группа, в чьи обязанности войдет контроль за динамикой розничных цен на товары первой необходимости. Как сообщает пресс-служба Мариинского дворца, инициатива принадлежит комиссии ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству.

Возглавит новое внутрипарламентское объединение коммунистка Ирина Иванова, в состав группы также войдут Дмитрий Панов из "Новых людей", единоросс Елена Киселева, профильные чиновники и эксперты.

Основная задача новой координационной группы - своевременное реагирование на подозрительный рост цен и подключение к проблеме компетентных органов власти.

Фото: ЗАКС.Ру