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Новости 16:20

Специальная координационная группа в ЗакСе будет следить за розничными ценами

фото ЗакС политика Специальная координационная группа в ЗакСе будет следить за розничными ценами

При петербургском парламенте начнет действовать координационная группа, в чьи обязанности войдет контроль за динамикой розничных цен на товары первой необходимости. Как сообщает пресс-служба Мариинского дворца, инициатива принадлежит комиссии ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству.

Возглавит новое внутрипарламентское объединение коммунистка Ирина Иванова, в состав группы также войдут Дмитрий Панов из "Новых людей", единоросс Елена Киселева, профильные чиновники и эксперты.

Основная задача новой координационной группы - своевременное реагирование на подозрительный рост цен и подключение к проблеме компетентных органов власти.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Иванова Ирина Владимировна 
Киселева Елена Юрьевна 
Панов Дмитрий Вячеславович




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