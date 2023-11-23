В Мурманской области поставили КПП для усиления контроля над мигрантами

На въездах в Мурманскую область и на территории региона установлены дополнительные КПП, об этом 23 ноября сообщил губернатор области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Пограничные службы и правоохранительные органы проверяют всех приезжих иностранцев. Также губернатор отметил, что попытки незаконно пересечь границу России с Финляндией уже были, их пресекли.

На данный момент, по словам Чибиса, в регионе обстановка контролируемая. Наличие КПП в области показывает результат – некоторые разворачиваются на въезде в область.

Фото: ЗАКС.Ру