На севере Петербурга трамвай протаранил полицейскую машину

Утром 23 ноября на пересечении проспекта Луначарского и Северного проспекта в Петербурге трамвай не заметил переезжающий пути поворачивающий автомобиль дорожной полиции и сбил его. Происшествие засняли очевидцы. Видеозапись опубликовал Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Продолжая движение, трамвай протащил машину ДПС по рельсам несколько метров. Автомобиль сохранил равновесие.

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на "Горэлектротранс", в результате происшествия никто не пострадал. Движение на перекрестке было затруднено в течение двадцати минут после столкновения.

Фото: ЗАКС.Ру