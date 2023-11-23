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Новости 17:13

На севере Петербурга трамвай протаранил полицейскую машину

фото ЗакС политика На севере Петербурга трамвай протаранил полицейскую машину

Утром 23 ноября на пересечении проспекта Луначарского и Северного проспекта в Петербурге трамвай не заметил переезжающий пути поворачивающий автомобиль дорожной полиции и сбил его. Происшествие засняли очевидцы. Видеозапись опубликовал Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Продолжая движение, трамвай протащил машину ДПС по рельсам несколько метров. Автомобиль сохранил равновесие.

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на "Горэлектротранс", в результате происшествия никто не пострадал. Движение на перекрестке было затруднено в течение двадцати минут после столкновения.

Фото: ЗАКС.Ру


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