В Петербурге с фирмы взыскали миллион рублей за тур, отмененный из-за пандемии

Невский районный суд Петербурга удовлетворил иск местной жительницы Натальи Звездочкиной к туркомпании "Атлетта Трэвел". Претензии были связаны со срывом поездки в Болгарию, которая была оплачена для группы несовершеннолетних.

Тринадцати детям был заказан трехнедельный летний отдых. Помешала исполнить договоренности начавшаяся весной 2020 года пандемия коронавируса, передает объединенная пресс-служба городских судов. Компания вернула только часть денег.

В течение более двух лет Звездочкина безуспешно добивалась полного возврата внесенных средств, пока не подала иск. По решению суда компенсация составила 942 тысячи рублей. Кроме того, "Атлетта Трэвел" должна будет заплатить 480 тысяч рублей штрафа.

Фото: ЗАКС.Ру