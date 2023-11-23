Минюст будет крупно штрафовать "третьих лиц", не помечающих иноагентов

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко рассказал о предстоящем ужесточении санкций к нарушителям законодательства об иноагентах. Ведомство намерено активнее работать с так называемыми третьими лицами, которые упоминают иноагентов или публикуют созданный ими контент без специальной пометки. Под третьими лицами в правительстве понимают достаточно широкий круг акторов.

"Это то, что касается библиотек, книг, университетов, телевидения и всего прочего", - приводит ТАСС речь чиновника на "Державинских чтениях".

На сегодняшний день тем, кто не помечает иноагентов, коллеги Свириденко рассылают предупреждения. Однако уже до декабря министр юстиции намерен подписать постановление, вводящее штрафы. Если "третье лицо" за месяц не устранит нарушения, ему будут грозить взыскания в диапазоне от 300 до 500 тысяч рублей "на первое время".

"Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института", - поделился планами Свириденко.

Фото: ЗАКС.Ру