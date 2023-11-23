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Муниципал 17:54

Депутат МО № 65 обратился к Бастрыкину с просьбой проверить дорогой контракт на благоустройство

фото ЗакС политика Депутат МО № 65 обратился к Бастрыкину с просьбой проверить дорогой контракт на благоустройство

Депутат МО № 65 Сергей Дорофеев направил обращение на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку в отношении муниципальных служащих. Текст письма мундеп опубликовал в своем Telegram-канале. Поводом для обращения стал контракт на благоустройство на 123 млн рублей. Дорофеев полагает, что цены на некоторые товары и услуги в рамках контракта могли быть завышены в несколько раз. 

Основные претензии мундепа заключаются в установке детской площадки на улице Оптиков. Дорофеев выяснил, что цены у производителя игрового оборудования заметно ниже, чем указано в смете. По его подсчетам, расхождения в стоимости якобы могут составлять от 300 до 350%.

Муниципал обратился к Бастрыкину 1 ноября. Через две недели ему сообщили, что обращение перенаправлено для рассмотрения в петербургский Следком. 

До этого Дорофеев писал в администрацию президента, Следственный комитет и следственный отдел Приморского района, Счетную палату РФ, а также лидеру фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергею Миронову. 

Константин Леньков, фото пресс-служба СК


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