Средняя стоимость квадратного метра в Петербурге останется прежней в начале 2024 года

Минстрой России Подготовил проект о стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на первое полугодие 2024 года, об этом 23 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на соответствующий документ.

Средняя стоимость одного квадратного метра установлена на уровне 97 547 рублей, что на 4% выше уровня во втором полугодии 2023 года.

Также установлена средняя стоимость квадратного метра жилья в регионах. В Петербурге эта сумма осталась прежней – 165 315 рублей. В Ленинградской области средняя стоимость составила 138 407 рублей. В Москве норматив вырос на 3% и составил 170 578 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру