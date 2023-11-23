Комиссия ЗакСа отложила рассмотрение законопроекта "Яблока" о снижении мунфильтра

Комиссия Законодательного собрания по организации публичной власти 23 ноября обсудила законопроект "Яблока" о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора Петербурга. Запись заседания есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

Документом предлагается уменьшить мунфильтр с 10% до 5%. Законопроект членам комиссии представил лидер фракции "Яблока" в парламенте Александр Шишлов. Он заявил, что снижение фильтра необходимо для демократизации выборов.

Существующий барьер в 10% ни одна партия кроме "Единой России" не может преодолеть, ведь ее представителей больше всего в муниципалитетах Петербурга, считает Шишлов. При этом, некоторые партии представлены в парламенте, а значит их поддерживают петербуржцы, отметил лидер "Яблока".

Он добавил, что и глава Центризбиркома Элла Памфилова, и первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко выступали за снижение муниципального фильтра в регионах до 5%. "Яблочник" выступил за полную отмену мунфильтра, но этот вопрос должен решаться на федеральном уровне, а на региональном пока доступно только снижение барьера.

Член комиссии от "Единой России" Денис Четырбок согласился, что стоит сконцентрироваться на федеральной норме. По его мнению, в городском законе сейчас не имеет никакого смысла ничего менять - это ни к чему не приведет.

В разговоре с ЗАКС.Ру Четырбок добавил, что готов оказать юридическую помощь Шишлову и "Яблоку", если они решат заняться корректировкой федерального законодательства. Правда, сначала надо разобраться в вопросе более детально, считает депутат:

- Мной был задан вопрос: есть ли актуальные цифры по муниципальным депутатам? Может быть, мы до 5 или 6 снизим, и это тоже не приведет к тому, что другие партии смогут набрать нужное количество голосов. <...> Прежде чем что-то менять, надо получить статистику, он ее обещал запросить. Второй момент: если снижать ниже 5%, то это надо пересматривать норму федерального закона.

Четырбок напомнил, что муниципальный фильтр - это не только количество подписей, но и их качество. Для прохождения барьера кандидату в губернаторы надо собрать автографы муниципальных депутатов из 3/4 муниципалитетов города.

Члены комиссии на заседании также отметили, что у законопроекта "Яблока" нет отзыва от губернатора и Совета муниципальных образований. Они решили рекомендовать Шишлову направить документ для получения этих заключений. Только после этого комиссия готова повторно рассмотреть законопроект.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру