В Петербурге СК предложил узаконить сканирование сетчатки глаз у мигрантов

В Мариинском дворце депутаты ЗакСа встретились с представителями Следственного комитета. Как сообщает пресс-служба петербургского управления ведомства, глава комиссии по вопросам правопорядка и законности Константин Чебыкин выслушал несколько законодательных предложений, поступивших от следователей.

Одна из таких идей — введение обязательного сбора биометрических данных и образцов ДНК со всех иностранцев, прибывающих в страну. Данные должны быть подробными: например, СК предлагает узаконить сканирование сетчатки глаз у мигрантов для последующего хранения этой информации в единой государственной системе.

По мнению сотрудников ведомства, пилотным регионом для апробирования новой практики должен стать именно Петербург. По итогам встречи участники пришли к выводу о необходимости создать специальную рабочую группу, которая занималась бы поправками в миграционное законодательство. Ожидается, что ее сформируют на следующем заседании профильной комиссии ЗакСа.

Фото: ЗАКС.Ру