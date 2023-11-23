Пулково будет сотрудничать с новыми ближневосточными компаниями

Управляющая аэропортом Пулково компания "Воздушные ворота Северной столицы" собирается интенсифицировать сотрудничество с транспортной и туристической отраслью Ближнего Востока, о чем пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании Асият Халваши. Уже в следующем году ожидается начало сотрудничества с новыми контрагентами.

"Мы ведем переговоры с туроператорами с Ближнего Востока, это Дубай, Абу-Даби, Бахрейн, Оман, Кувейт и так далее, думаю, мы в следующем году увидим, особенно в летнем сезоне, результаты всех этих переговоров", - рассказала Халваши.

С начала года аэропорт обслужил 17,5 млн пассажиров, уступив по всей стране только столичному Домодедово. За весь следующий год ВВСС планирует поднять этот показатель выше отметки в 20 млн клиентов. Компании интересно и развитие зарубежного туризма, и привлечение большего числа жителей Ближнего Востока в Петербург.

Фото: ЗАКС.Ру