В Госдуме разработали проект о первоочередном приеме ветеранов чиновниками

Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект о расширении перечня граждан с правом на первоочередной прием в органах госвласти и местного самоуправления, рассказал ТАСС соавтор инициативы Ярослав Нилов. По его словам, нововведение коснется, в частности, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Инициатива предусматривает внесение поправок в действующий закон "О ветеранах". Авторы предлагают прописать право на прием чиновниками и муниципалами в первоочередном порядке ветеранов и членов семей погибших инвалидов и участников ВОВ, а также ветеранов боевых действий.

"Как показывает практика, такие приоритеты предоставлены для Героев СССР, Героев России и для полных кавалеров ордена Славы. Сегодня мы видим, что такая острая потребность есть у тех же ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов войны, инвалидов и ветеранов боевых действий", — заявил Нилов в беседе с информагентством.

По мнению законотворцев, принятие проекта позволит уменьшить волокиту в вопросе предоставления помощи ветеранам и членам их семей. Необходимость этого стала особенно актуальной в связи с проведением СВО, полагают они.

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