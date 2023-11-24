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Новости 10:22

В Совфеде приступили к тестированию смартфонов на ОС "Аврора"

фото ЗакС политика В Совфеде приступили к тестированию смартфонов на ОС "Аврора"

Члены Совета Федерации начали тестировать отечественные смартфона на ОС "Аврора", сообщил в беседе с РИА "Новости" сенатор Артем Шейкин. Отметив защищенность данных пользователей этих устройств, он посетовал на недостаточное количество базовых приложений.

По словам Шейкина, он тестирует смартфоны моделей NS M11 и M12 (в защищенном корпусе), разработанные компанией Аквариус на российской ОС "Аврора". Устройства выгодно отличаются от зарубежных аппаратов тем, что "обладают защищенной системой для обмена и хранения данных", высказался он.

Также проверку в Совфеде проходят и смартфоны других компаний, уточнил Шейкин. При этом он пожаловался, что количества приложений "недостаточно для полноценного перехода на отечественную ОС "Аврора"". В частности, сенатор упомянул о невозможности установки общедоступных мессенджеров на тестируемых аппаратах.

Фото: pixabay


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