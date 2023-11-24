МЧС предложило предоставлять россиянам выходной при чрезвычайных ситуациях

В МЧС предложили предоставлять россиянам выходной и до пяти дней неоплачиваемого отпуска в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщил 24 ноября РБК со ссылкой на текст разработанного ведомством законопроекта. Инициатива предусматривает внесение поправок в Трудовой кодекс.

Как полагают в министерстве, в трудной жизненной ситуации, сложившейся из-за стихийных бедствий или техногенных аварий, граждане могут нуждаться в дополнительном свободном времени для решения проблем. Для этого в МЧС предложили предоставлять россиянам право на дополнительный выходной или же на отпуск сроком до пяти календарных дней. В первом случае предполагается сохранение средней зарплаты работника, а во втором начисление заработной платы не предусмотрено.

Для получения права на выходной или отпуск гражданин должен будет предоставить документально подтвержденные факты проживания в помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, а также понесенного ущерба в связи с ЧС.

"Дополнительный оплачиваемый выходной день в среднем может потребоваться для 30 075 работников в год, в том числе для 9 426 работников бюджетных учреждений", — говорится в материалах к проекту.

Расходы на обеспечение сотрудников выходными или отпусками из-за ЧС в министерстве предложили возложить на работодателей. Выделения средств из бюджетов инициатива не потребует.

Фото: ЗАКС.Ру