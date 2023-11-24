Петербургская прокуратура проверит музыканта Шарлота по статье о возбуждении ненависти

Прокуратуре Петербурга поручили проверить публикации певца Эдуарда Шарлота в интернете по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ), об этом 23 ноября писали ТАСС.

В случае, если факт правонарушения подтвердится, то музыканту грозит штраф в размере 20 тысяч рублей или арест на 15 суток. Ранее проверить высказывания Шарлота просил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По мнению Бородина, Шарлот творит странные и глупые вещи. Кроме этого, музыкант, по его словам, позволяет себе критику россиян и унижение президента России.

Напомним, что правоохранительные органы встретили Шарлота в Пулково. Ранее музыкант сжег свой паспорт на камеру.

Фото: ЗАКС.Ру