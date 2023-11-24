Снежный покров в Петербурге обогнал по высоте Москву

Высота снежного покрова в Петербурге обогнала Москву и составляет 9 см, об этом 24 ноября в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

На данный момент этот показатель — самый высокий с начала осени. Прошлый рекорд принадлежал 23 ноября, когда высота снега составила 6 см.

В Москве также высокий снежный покров, однако он на сантиметр меньше петербургского. Для Москвы это на пару сантиметров выше климатической нормы.

Однако Ленинградская область Московскую обогнать не смогла. В Подмосковье снежные покровы поднялись до 15 см, а в Ленобласти до 14 см. Самый высокий снежный покров зафиксирован в Лодейном Поле.

Фото: ЗАКС.Ру