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Новости 12:29

Кабмин направит почти 90 миллиардов рублей на выплату единого пособия на детей

фото ЗакС политика Кабмин направит почти 90 миллиардов рублей на выплату единого пособия на детей

Российское правительство выделит из резервного фонда почти 90 миллиардов рублей на выплату единого пособия по уходу за ребенком. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает системную поддержку малообеспеченных семей. Более 89,5 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", — говорится в сообщении, распространенном 24 ноября пресс-службой правительства.

Необходимость дополнительного финансирования объясняется увеличением количества получателей пособия. Предполагается, что выделенные средства позволят обеспечить выплатами более 10 миллионов детей.

Единое пособие действует в России с начала 2023 года, правом на его получение обладают вставшие на учет на ранних сроках беременности женщины и родители детей до 17 лет, чьи доходы ниже величины регионального прожиточного минимума. В проекте бюджета на 2024 год заложено 1,3 триллиона рублей на выплату пособия.

Фото: ЗАКС.Ру


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