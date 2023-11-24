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Возле Кронштадта перекроют проезд по дамбе ночью 25 ноября

фото ЗакС политика Возле Кронштадта перекроют проезд по дамбе ночью 25 ноября

Более чем на полчаса остановится движение по дороге, проходящей по дамбе Петербурга, об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений города.

Перекрыт будет участок в обе стороны возле Кронштадта, там идет реконструкция развязки КАД с Кронштадтским шоссе. Выезд из Кронштадта в сторону Бронки ограничен не будет.

Движение закроют в 2 часа ночи в субботу, 25 ноября. На данный момент предполагается, что движение на магистрали остановят на 30-40 минут. Там будут стоять экипажи ГИБДД, которые перекроют подъезд к развязке с Кронштадтским шоссе.

Фото: dambaspb.ru


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