Возле Кронштадта перекроют проезд по дамбе ночью 25 ноября

Более чем на полчаса остановится движение по дороге, проходящей по дамбе Петербурга, об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений города.

Перекрыт будет участок в обе стороны возле Кронштадта, там идет реконструкция развязки КАД с Кронштадтским шоссе. Выезд из Кронштадта в сторону Бронки ограничен не будет.

Движение закроют в 2 часа ночи в субботу, 25 ноября. На данный момент предполагается, что движение на магистрали остановят на 30-40 минут. Там будут стоять экипажи ГИБДД, которые перекроют подъезд к развязке с Кронштадтским шоссе.

Фото: dambaspb.ru