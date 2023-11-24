За год в России совершено 100 тысяч преступлений против детей, сообщила Львова-Белова

За прошедший год в России было совершено более 100 тысяч преступлений против несовершеннолетних, рассказала 24 ноября уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Заявление прозвучало на встрече в Совете Федерации.

По словам Львовой-Беловой, в 2022 году 80 детей были убиты собственными родителями. "Мне кажется, это такая цифра очень жуткая", — приводит ее комментарий "Интерфакс".

Также омбудсмен сообщила о росте с 2018 года количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. При этом, по ее словам, половина таких преступлений совершается близкими родственниками.

В своем выступлении уполномоченная коснулась принятия стратегии комплексной безопасности детей в стране. Она отметила, что сейчас уже разработан план реализации этой стратегии, исполнение которой должно улучшить защищенность несовершеннолетних в России.

Фото: Telegram-канал Марии Львовой-Беловой