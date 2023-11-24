За неделю спрос на уборку снега и аренду техники в Петербурге вырос в полтора раза

В Петербурге вырос спрос на аренду снегоуборочной техники и услуги по уборке снега, об этом 24 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на аналитиков Авито.

С 18 по 24 ноября спрос на услуги по уборке снега вырос на 120%, а аренда специальной техники на 46%. Также выросло и количество предложений на 24%.

Стоимость аренды техники зависит от типа и модели. Какие-то машины можно арендовать от 1,5 тысяч рублей, а какие-то от 3,5 тысяч рублей за сутки. Если снег требуется вывезти на грузовике, то в среднем это может обойтись в 10 тысяч рублей.

Услуга по ручной уборке снега за час работы обойдется в сумму от 500 рублей и больше.

Фото: ЗАКС.Ру