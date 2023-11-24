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Новости 17:13

Владимир Путин узнал, сможет ли нейросеть заменить директора "Сбербанка" Германа Грефа

фото ЗакС политика Владимир Путин узнал, сможет ли нейросеть заменить директора "Сбербанка" Германа Грефа

Президент России Владимир Путин пообщался с создателями одной из нейросетей на международной конференции Artificial Intelligence Journey 2023, об этом 24 ноября пишет ТАСС.

Владимир Путин заявил, что нейросети задал бы вопрос о том, как сделать страну эффективнее, а всех людей – счастливыми.

Как передают "РИА Новости", также Путин задал вопрос создателям нейросети об исполнительном директоре "Сбербанка" Германе Грефе и опасениях о том, что тот потеряет работу из-за ИИ. Президенту ответили, что это задача ИИ.

Также, по мнению Путина, будущее стоит за развитием технологий, поэтому запрещать их нельзя. 

Фото: kremlin.ru


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