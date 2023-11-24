Суд в Петербурге прекратил производство по делу экс-главы турфирмы "Нева"

Производство по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора туристической фирмы "Нева" Максима Пирогова прекращено в соответствии с решением Смольнинского районного суда. Этому способствовала переквалификация дела на статью Уголовного кодекса, сроки давности по которой уже вышли.

По версии следствия, в период с августа 2013 по июль 2014 года Пирогов получил от клиентов в общей сложности 380 миллионов рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. Туристические путевки гражданам предоставлены не были. Как отмечается, кредиторская задолженность фирмы превышала к тому времени 795 миллионов рублей, о чем гендиректор достоверно знал.

Дело против Пирогова рассматривалось по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако затем гособвинение попросило переквалифицировать его на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Срок давности по этой статье к настоящему моменту истек, что позволило прекратить производство.

"Дополнительно разъясняем, что истечение сроков давности является нереабилитирующим основанием, соответственно, потерпевшие не лишены права взыскивать причиненный ущерб в рамках гражданского судопроизводства", — отдельно уточнили в судебной пресс-службе.

Фото: ЗАКС.Ру