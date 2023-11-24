Горизбирком потратит 4,5 млн рублей на юбилейный концерт "Мы выбираем Россию"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия заключила контракт на покупку билетов на юбилейный концерт и торжественное награждение работников избирательной системы города в честь 30-летия избирательной системы России, следует из данных сайта госзакупок. Общая стоимость 3 093 билетов составила 4,5 млн рублей.

Согласно контракту, исполнитель - большой концертный зал "Октябрьский". Из документа следует, что Горизбирком купил 96 билетов по 550 рублей, 783 билета по 1200 рублей, 1194 билета по 1400 рублей и 1020 билетов по 1800 рублей. Основная часть гостей ГИК разместиться в партере, а более 40 человек будут смотреть концерт с балкона.

Программа мероприятия в контракте не расписана. Судя по сайту БКЗ "Октябрьский", концерт пройдет вечером 7 декабря. Кто на нем выступит, концертный зал тоже не указывает. На сайте БКЗ сказано, что вход на мероприятие по пригласительным.

При этом, на одном из сайтов в интернете организована продажа билетов на концерт "Мы выбираем Россию". Афиша и дата мероприятия полностью совпадают с данными мероприятия в "Октябрьском". Стоимость билетов варьируется от 1100 рублей до 2750 рублей.

На афише концерта с сайта БКЗ рядом со знаком Санкт-Петербургской избирательной комиссии стоит символ избиркома Ленинградской области. ЗАКС.Ру не удалось найти закупку или контракт областной комиссии по покупке билетов на этот концерт. На сайте БКЗ сказано, что в концертный зал вмещает 3 727 человек.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру