В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга заверили, что заявленные сроки строительства станций "Путиловская" и "Юго-Западная" изменены не будут в 2024 году, об этом 24 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Ранее был опубликован проект постановления внутри адресной инвестиционной программы Петербурга, согласно которому стоимость участка Красносельско-Калининской линии выросла на четверть. При том, что участок планируется сдать в 2024 году, 27 млрд рублей записаны на 2025 год.

В комитете отметили, что финансирование не перераспределили, а увеличили, а окончание работ все еще намечено на конец 2024 года. Оплата работы АО "Метростроя Северной Столицы" будет произведена в 2025 году.

Фото: ЗАКС.Ру