ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 20:12

Сотрудники ФСБ задержали полковника следствия в Петербурге из-за взятки

фото ЗакС политика Сотрудники ФСБ задержали полковника следствия в Петербурге из-за взятки

Возле здания ГСУ ГУ МВД на Лиговском проспекте сотрудники ФСБ задержали начальника следственного отдела, полковника юстиции Игоря Шиховцова, об этом 24 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Мужчину задержали в 17 часов дня в пятницу, 24 ноября. Его прямо из машины забрали оперативки Управления "М" УФСБ по Петербургу и Ленобласти, которые курируют правоохранительные органы.

На данный момент известно, что Шиховцову передали 8 млн рублей за услугу, связанную с делом, которое расследовалось по экономической статье и находилось в производстве его подразделения. 

Также уточняется, что дело касается крупного объекта администрации Петербурга.

Следственный комитет Петербурга возбудит уголовное дело по статье о взятке в ближайшее время.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама