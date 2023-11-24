Сотрудники ФСБ задержали полковника следствия в Петербурге из-за взятки

Возле здания ГСУ ГУ МВД на Лиговском проспекте сотрудники ФСБ задержали начальника следственного отдела, полковника юстиции Игоря Шиховцова, об этом 24 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Мужчину задержали в 17 часов дня в пятницу, 24 ноября. Его прямо из машины забрали оперативки Управления "М" УФСБ по Петербургу и Ленобласти, которые курируют правоохранительные органы.

На данный момент известно, что Шиховцову передали 8 млн рублей за услугу, связанную с делом, которое расследовалось по экономической статье и находилось в производстве его подразделения.

Также уточняется, что дело касается крупного объекта администрации Петербурга.

Следственный комитет Петербурга возбудит уголовное дело по статье о взятке в ближайшее время.

Фото: ЗАКС.Ру