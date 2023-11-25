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Новости 11:58

Жители двух спальных районов Петербурга пожаловались на холодные батареи

фото ЗакС политика Жители двух спальных районов Петербурга пожаловались на холодные батареи

Жители некоторых домов в Невском и Красногвардейском районах Петербурга провели минувшую ночь в неотапливаемых квартирах, о чем пишет "Фонтанка". Это повлияло на качество сна, поскольку некоторым горожанам приходилось спать при температуре +11 градусов.

Причиной бытовых неудобств стала авария на сетях, имевшая место накануне возле дома №24 по проспекту Большевиков.

Проблему на своей странице "ВКонтакте" признал глава Невского района Алексей Гульчук, уточнивший, что без отопления остались 220 домов, включая школы и детские сады.

Утром субботы подача тепла должна была возобновиться в штатном режиме.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению / ВКонтакте


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