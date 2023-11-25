Производителей овощей в приграничных регионах дополнительно поддержат рублем

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому производители овощей в регионах, граничащих с зоной проведения военной спецоперации, получат дополнительное финансирование.

Размер субсидии, которая теперь может иметь повышенный коэффициент, будут устанавливать региональные правительства. Всего на эти цели в 2024 году предусмотрено 4,5 млрд рублей.

"Речь идет о сельхозпроизводителях, имущество которых пострадало в результате действий вооруженных формирований Украины", - гласит сообщение на сайте кабмина.

На дополнительную поддержку могут претендовать малые и средние предприятия, а также самозанятые и фермеры.

Фото: ЗАКС.Ру