ЛДПР хочет сократить рабочую неделю для матерей двоих и более детей

Фракция ЛДПР в Госдуме внесла на рассмотрение коллег законопроект, по которому матери с двоими и более детьми смогут получить дополнительный час отдыха в неделю. Таким образом для этой категории граждан будет сокращена рабочая неделя.

Основная мотивация составителей документа - стремление разгрузить будни матерей, у которых много забот.

"Каждый раз отпрашиваясь, женщины испытывают стресс, это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами", - считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Предлагаемая "льгота" распространяется только на тех матерей, чьи дети не достигли совершеннолетия. Авторы в партийном Telegram-канале особо отметили, что зарплата при сокращении трудочасов не может быть изменена.

Фото: ЗАКС.Ру