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Новости 15:45

Магазины "Мини Лента" в Петербурге станут "Монетками"

фото ЗакС политика Магазины "Мини Лента" в Петербурге станут "Монетками"

Сеть гипермаркетов и супермаркетов "Лента" объявила о ребрендинге и изменении формата магазинов в обеих столицах. "Реформа" коснется маленьких магазинов "Мини Лента". Их переименуют в торговые точки под названием "Монетка", о чем сообщается на сайте компании.

Первые три магазина под новой вывеской в Петербурге уже открылись, все они находятся в северной части города: два на Парнасе и один - недалеко от станции метро "Пионерская".

В магазинах площадью от 205 до 295 кв. метров будет представлена в том числе продукция локальных брендов.

фото: lenta.com


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