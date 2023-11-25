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Новости 17:58

В Петербурге полиция пришла на презентацию книги о сталинских репрессиях

фото ЗакС политика В Петербурге полиция пришла на презентацию книги о сталинских репрессиях

Петербургские правоохранители явились на презентацию книги Ирины Флиге, посвященную жертвам репрессий сталинского времени, которые погребены в Карелии.

Как сообщает депутат Борис Вишневский, полицию вызвал гражданин по фамилии Семенов, пожаловавшийся на оппозиционеров и "иностранных агентов", которые якобы присутствуют на мероприятии. Это, по мнению заявителя, достаточный повод для того, чтобы сорвать встречу силовым путем.

Не найдя лиц в статусе иноагентов, полицейские стали переписывать личные данные участников презентации. В их планы входит также забрать одну книгу для проведения некой проверки.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 




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