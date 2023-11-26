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Новости 10:25

Минобороны рассказало о налете беспилотников на регионы России

фото ЗакС политика Минобороны рассказало о налете беспилотников на регионы России

За ночь и утро 26 ноября над четырьмя регионами России были сбиты в общей сложности 20 беспилотников, сообщили в Минобороны России. Ночью ведомство рассказало об 11 сбитых беспилотниках, утром к их числу добавилось еще девять аппаратов.

Как следует из сообщений ведомства, БПЛА были сбиты над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о сбитых беспилотниках в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, а также в Подольском и Раменском городских округах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что результатом трех атак стали повреждения строений на земле. "К счастью, погибших и пострадавших нет", — отметил он в своих соцсетях.

По сообщению в Telegram-канале правительства Тульской области, в регионе были сбиты два беспилотника, причем один из них врезался в многоквартирный дом в столице региона. "Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь", — приводит канал слова губернатора области Алексея Дюмина. Чиновник пообещал "в ближайшее время" провести работы по остеклению пострадавших квартир.

UPD: Еще четыре БПЛА сбиты над Брянской, Смоленской и Тульской областями, следует из сообщения Минобороны.

Фото: Минобороны РФ


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