Беглов и Бельский поздравили петербурженок с Днем матери

Губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский выпустили обращения в связи с отмечаемым 26 ноября Днем матери. Если последний при этом сослался на пример собственной супруги, то первый счел нужным упомянуть президента Владимира Путина.

В своем поздравлении Беглов заявил, что "нет ничего более сильного, чем любовь матери к ребенку", после чего вспомнил о днях блокады, а также упомянул СВО и детей из Мариуполя. "Наши глубокие слова благодарности матерям, которые взяли на воспитание приемных детей. Президент России подчеркнул — ничто не заменит ребенку домашнего тепла", — говорится в тексте.

Также Беглов упомянул о возрождении в России звания "Мать-героиня" и сообщил, что одной из первых женщин, удостоенных этой награды, стала воспитавшая 13 детей петербурженка Ирина Скрипко.

В отличие от Беглова, Бельский в обращении сосредоточился на своей семье. Объявив, что "быть мамой — полноценная работа 24/7", спикер воспользовался примером супруги.

"Список ее задач ежедневно стремится к бесконечности: приготовь, накорми, обстирай, одень, помоги с уроками и всегда будь на связи. Без выходных, больничных и отпуска", — описал будни жены парламентарий. Собственный круг семейных обязанностей спикера не столь широк, признался он и добавил, что "невозможно не восхищаться" самоотдачей его жены.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского