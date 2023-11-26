Готический дом в Красносельском районе вновь стал культурным центром

Готический дом на территории исторической усадьбы Новознаменка снова стал культурно-просветительским центром после завершения реставрационных работ, рассказали в администрации губернатора Петербурга. Здание в Красносельском районе имеет статус памятника федерального значения.

"Мы смогли сохранить историческое здание, сделать новое учреждение культуры очень необычным, креативным. Оно небольшое, но уютное", — прокомментировал результаты губернатор Александр Беглов, посетивший здание в ходе рабочего объезда.

Площадь комплекса составляет 843 квадратных метра, сейчас здесь занимаются около 200 детей и взрослых из окрестных домов. Для работы культурно-просветительского центра были закуплены музыкальные инструменты, включая рояль и цифровое пианино. Также здесь имеются зал с мультимедийными инсталляциями, зал-трансформер и танцевальный зал, а также творческие мастерские.

Само здание было построено в 1830-е годы в неоготическом стиле.

Фото: gov.spb.ru