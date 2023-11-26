МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta*

Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун объявлен в федеральный розыск в России, обратила внимание "Медиазона"** 26 ноября. При этом, согласно информации издания, американец числится в розыске еще с минувшего февраля.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке розыска. Согласно представленным там же данным, ранее Стоун уже разыскивался российской полицией. В нынешней ситуации речь идет о переобъявлении его в розыск.

Какая именно статья вменяется Стоуну, в базе МВД не говорится.

Как уточняет "Медиазона"**, в середине ноября один из российских судов заочно арестовал Стоуна по статье о содействии террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ). Уголовное дело в том числе по этой статье было возбуждено Следственным комитетом в отношении Meta* в марте 2022 года.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook* и Instagram*, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру