МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра в понедельник

В понедельник, 27 ноября, в Петербурге ожидается усиление ветра, сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на Северо-Западное УГМС. Также местами возможна метель.

"По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 27 ноября в Санкт-Петербурге ожидается снег, местами метель, усиление ветра до 18 м/с", — гласит распространенное 26 ноября сообщение.

Спасатели попросили петербуржцев аккуратно передвигаться при гололедице, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию на дорогах. В условиях сильного ветра следует избегать деревьев и сооружений повышенного риска, включая мосты, эстакады и линии передач. Также не стоит ходить вблизи рекламных щитов и домов с неустойчивой крышей.

Фото: ЗАКС.Ру