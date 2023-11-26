Российские банки не поддержали отмену комиссии за оплату ЖКУ

Банки выступили против законопроекта об отмене комиссии за оплату ЖКУ, сообщил 26 ноября РБК со ссылкой на предоставленный Национальным советом по финансовому рынку (НСФР) отзыв. При этом в документе говорится о возможности переложить обязанности по уплате комиссии на ресурсоснабжающие компании, в пользу которых совершаются переводы.

"Финансовые организации <...> полагают, что предлагаемые в законопроекте меры не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка", — говорится в отзыве НСФР.

Отмена комиссии способна повлечь за собой ухудшение качества обслуживания клиентов, вызовет снижение процентов по вкладам и приведет к росту недовольства граждан, говорится в документе. В НСФР допустили возможность отмены комиссий для пенсионеров и льготников, однако пожаловались на непроработанность расчетов и обоснований, предложенных в пользу законопроекта.

Также банки сослались на то, что граждане и сейчас имеют возможность платить за ЖКУ без комиссии. В целом же им представляется обоснованным "возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж".

Сам законопроект был разработан "Единой Россией" и принят Госдумой в первом чтении в апреле 2020 года. В мае того же года парламентский комитет по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал отменить комиссию только для пенсионеров и для обладателей льгот при оплате ЖКУ. Больше проект не рассматривался.

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